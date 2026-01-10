Bob: Aufholjagd von Beierl in St. Moritz brachte EM-Silber

Die Niederösterreicherin Katrin Beierl hat in ihrer schon davor im Monobob starken Saison mit EM-Silber einen zumindest vorläufigen Höhepunkt gesetzt. Die 32-Jährige verbesserte sich am Samstag in Lauf zwei vom neunten auf den dritten Weltcuprang (+0,68) und überholte vier kontinentale Rivalinnen. Ihren Bahnrekord von 1:11,49 Min. drückte erst die australische Siegerin Bree Walker um zwei Zehntel. EM-Gold ging an Melanie Hasler (SUI/+0,53), Bronze an Laura Nolte (GER/+0,85).

"Eine unglaubliche Serie an Spitzenplätzen"

Den Schlüssel zum Erfolg sah Beierl im unteren Bahnteil: „Ich glaube, ich habe dort eine Wahnsinnslösung getroffen, und ab da ist es einfach nur gelaufen. Unten war es extrem sauber – und das hat man dann im Ergebnis gesehen. Wieder ein Podestplatz – es ist eine unglaubliche Serie an Spitzenplätzen, und ich hoffe, dass sie nicht reißt!“