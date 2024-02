Biathlon-WM: Drittes Gold für Simon, ÖSV geht leer aus

Julia Simon ist die große Regentin der ersten Woche der Biathlon-WM in Nove Mesto. Die Französin holte am Sonntag in der Verfolgung bereits ihr drittes Gold nach jenem in der Mixed-Staffel und im Sprint.

Anna Gandler vergab einen möglichen Top-Ten-Platz mit zwei Fehlern beim letzten Schießen. Die Tirolerin wurde als beste Österreicherin nach Rang elf im Sprint diesmal Zwölfte. Tamara Steiner belegte fehlerfrei Platz 16, Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser verbesserte sich auf 22.