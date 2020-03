Biathlon: Superstar Fourcade beendet Karriere mit Saisonende

Frankreichs Biathlon-Star Martin Fourcade wird seine Karriere mit dem letzten Weltcup-Saisonrennen am Samstag beenden. "Danke für die Reise. Zeit, Abschied zu nehmen", teilte der 31-Jährige am Freitagabend in den sozialen Medien mit. Fourcade hat zum Abschluss im Duell mit dem Norweger Johannes Thingnes Bö noch eine Chance auf seinen achten Weltcup-Gesamtsieg.