Biathlon: Landertinger muss in Hochfilzen doch passen

Dominik Landertinger muss den Weltcup-Sprint am Freitagnachmittag in Hochfilzen nun doch auslassen. Der gesundheitlich angeschlagene Lokalmatador entschied sich am Vormittag, nicht an den Start zu gehen. Damit ist der Ex-Weltmeister automatisch auch am Samstag in der Verfolgung nicht mit dabei.

Aufgrund der kurzfristigen Entscheidung nahm der ÖSV keine Nachnominierung vor, Ersatzmann David Komatz war bereits für den ebenfalls erkrankten Simon Eder eingesprungen. Der Routinier hatte aufgrund von Halsschmerzen bereits am Donnerstag abgewunken. Ob Eder und/oder Landertinger am Sonntag in der abschließenden Staffel mitlaufen können, sollte sich bis Samstagabend klären.