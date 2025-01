Biathlon: Superstar beendet überraschend seine Karriere

Biathlon-Superstar Johannes Thingnes Bö beendet überraschend nach diesem Winter seine Karriere. Der 31-jährige Rekordweltmeister gab das Ende seiner Laufbahn beim Weltcup in Ruhpolding bekannt. Seine letzten Rennen wird der fünfmalige Gesamtweltcupsieger im März bei seinem Heimspiel am Holmenkollen in Oslo absolvieren - und damit vor Olympia 2026.