Rücktritt mit 28: Ein ÖSV-Juniorenweltmeister hat genug

In den 2000er-Jahren durften Österreichs Biathleten einige Schützenfeste feiern. Wolfgang Rottmann wurde 2000 in Oslo Weltmeister im Einzel - es war der Startschuss für die erfolgreichste Ära in dieser Sportart. Der mittlerweile verstorbene Wolfgang Perner gewann 2002 in Salt Lake City die erste österreichische Olympia-Medaille (Bronze im Sprint). 2009 wurde Dominik Landertinger in Südkorea Weltmeister. Christoph Sumann und Simon Eder holten weitere Medaillen bei Großereignissen.

Felix Leitner galt als legitimer Nachfolger dieser glänzenden Generation. Der Tiroler holte in jungen Jahren drei Mal Gold bei der Junioren-WM, die große Karriere schien vorprogrammiert.

