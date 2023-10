Eishockey-Jungstar Rossi jubelte über seinen ersten NHL-Treffer

Marco Rossi hat am Samstag sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der Premierentreffer des Vorarlbergers half Minnesota in Toronto aber nicht zum Sieg. Die Wild unterlagen mit 4:7 bei der nächsten Show von Auston Matthews, der im zweiten Saisonspiel der Maple Leafs erneut einen Hattrick folgen ließ. Der Vorarlberger Rossi versenkte in seinem 23. NHL-Spiel im zweiten Drittel akrobatisch einen Abpraller zum 3:4.

➤ Mehr dazu: Rossi: "Das Essen in der NHL ist 100-mal besser"