Alta Badia: Pinturault am Oberschenkel verletzt

Für Alexis Pinturault ist der Parallel-Riesentorlauf in Alta Badia mit einer doppelten Enttäuschung zu Ende gegangen. Wie der französische Skiverband (FFS) am Dienstag mitteilte, zog sich der Allrounder am Montag eine Muskelverletzung im langen Adduktor seines linken Oberschenkels zu. Es werde aber alles unternommen, damit Pinturault am Wochenende in Bormio an den Start gehen kann.