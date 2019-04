Abschied von Sportdirektor Pum läutet Wandel im ÖSV ein

Pum: "Der Peter und ich sind Freunde"

Er habe sich bei der Entscheidung wie so oft auf sein Bauchgefühl verlassen, betonte Pum. Der Rückzug sei in der Tat so nicht geplant gewesen. "Es war keine leichte Entscheidung. Vielmehr eine schwere und konsequente. Es ist eben nicht leicht. Wenn der Sport über 42 Jahre dein Leben ist, denkst du ja Tag und Nacht nur an den Sport. Zudem bist du jedes Jahr 220 Tage am Weg. Aber jetzt ist es besser, man zieht das Ganze ein bisserl vor. Es ist ohnehin besser, nicht zu weit nach vorne zu planen."

Zudem sei der Zeitpunkt günstig, betonte Pum. "Wir stehen als Verband gut da. Nächstes Jahr sind keine Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften, da gehen gewisse Sachen leichter." Was ihm wichtig sei: "Der Peter und ich sind Freunde. Wir haben aber eben nicht immer die gleiche Meinung. Es gibt gewisse Ansichten, die sind verschieden. Dann ergibt eben das eine das andere."