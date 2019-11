8:3 - der KAC schießt die Vienna Capitals ab

Thomas Hundertpfund hatte am Freitagabend gewichtige Argumente im Spitzenspiel der EBEL zwischen dem KAC und den Vienna Capitals. Der Klagenfurter erzielte beim 8:3-Erfolg gegen die Wiener gleich drei Treffer. Die Klagenfurter sind somit neuer Tabellenzweiter hinter Salzburg, die Wiener rutschten auf Rang vier ab.

Nach der zwölftägigen Meisterschaftspause hatten die Wiener vor 4032 Zuschauern in Klagenfurt einen guten Start und waren im ersten Drittel trotz des Zwischenstandes von 2:2 das bessere Team. Schon da war zu sehen: Der KAC kommt zu leichten Treffern. Während die Wiener im weiteren Spielverlauf noch drei Mal das Eisen der Torstangen trafen, war das Tor von Caps-Goalie Ryan Zapolski weiter offen und der KAC im Konter brandgefährlich. Doch auch Lars Haugen würde das Spiel gerne vergessen lassen. Vor dem Treffer der Capitals zum 3:4 durch Ty Loney hatte der KAC-Goalie den Puck direkt zu Caps-Stürmer Sondre Olden gepasst.

Zwei Treffer in Unterzahl

Die endgültige Entscheidung fiel, als die Capitals eigentlich den Vorteil den numerischen Überlegenheit ausspielen wollten. Caps-Stürmer Taylor Vause verlor im Spielaufbau im eigenen Drittel den Puck an Johannes Bischofberger, dessen Abpraller verwertete Manuel Ganahl zum 5:3 (42.). Erneut in Unterzahl traf dann Hundertpfund mit seinem dritten Tor des Abends zum 6:3 (51.). Jetzt waren die Wiener endgültig gebrochen und durften am Ende auch noch Petersen das 7:3 und Obersteiner das 8:3 erzielen (60.).

Auffallend: Für beide Teams war der Prozentsatz an richtigen Schiedsrichterentscheidungen erschreckend niedrig.

Für die Wiener heißt es, das Spiel nach einer Analyse schnell zu vergessen. Denn schon am Sonntag wartet mit dem Villacher SV (17.30 Uhr) der nächste Gegner.

Zu einem späten Sieg kam Linz in Innsbruck. Das Siegestor von Kalus zum 4:3 diel erst in der 59. Minute.