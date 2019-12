77.Weltcupsieg für Biathlet Martin Fourcade

Nach einer für seine Verhältnisse durchwachsenen Saison meldete sich Martin Fourcade eindrucksvoll zurück. Der französische Superstar, der von 2012 bis 2018 sieben Mal in Folge den Gesamtweltcup gewinnen konnte, war im Einzelbewerb (20 Kilometer) in Östersund eine Klasse für sich und feierte seinen 77. Weltcupsieg.

Den Grundstein für seinen Erfolg legte Fourcade am Schießstand: Der 31-Jährige leistete sich nur einen Fehler, in der Loipe konnte er sich auf seine starke Laufform verlassen und lag am Ende 12,7 Sekunden vor seinem Landsmann Simon Desthieux. Dahinter landeten mit Quentin Fillot-Maillet und Émilien Jacquelin zwei weitere Franzosen.