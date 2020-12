67. Weltcupsieg in Courchevel: Shiffrin zieht mit Hirscher gleich

Shiffrin gewann den Riesentorlauf in Courchevel souverän, lag am Ende 82 Hundertstel vor Federica Brignone. Platz drei ging an Tessa Worley. Beste Österreicherin war Katharina Liensberger, die sich im zweiten Durchgang noch von Rang acht auf fünf vorarbeitete. Mit Stephanie Brunner (6.) und Ricarda Haaser (8.) schafften es zwei weitere ÖSV-Läuferinnen unter die Top 10.