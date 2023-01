104 Treffer in Folge: Simon Eder ist der Meisterschütze im Biathlon

Auch in diesem Winter sorgt Simon Eder wieder für Superlative. Gerade beim Liegend-Schießen ist der 39-jährige Pinzgauer eine Bank, wie seine jüngste Trefferquote nachdrücklich beweist. Im Massenstart-Rennen in Ruhpolding brachte Simon Eder liegend wieder alle seine zehn Schüsse ins Ziel - damit hält der Meisterschütze nun bereits bei 104 Liegend-Volltreffern in Folge.