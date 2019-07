Wimbledon: Die Glorreichen Drei deklassieren den Rest

Umso bemerkenswerter sind die zehn Mal, als ein anderer Spieler bei einem Grand-Slam-Turnier jubeln durfte. Gleich drei Mal gewannen Andy Murray ( US Open 2012 und Wimbledon 2013 und 2016) und Stan Wawrinka ( Australian Open 2014, Paris 2015, US Open 2016). Je ein Mal siegten Gaston Gaudio ( Paris 2004), Marat Safin ( Australian Open 2005), Juan-Manuel Del Potro ( US Open 2009) und Marin Cilic ( US Open 2014).