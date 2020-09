Wien verklagt Österreich: Interner Schlagabtausch im Squash

Als hätte der in den vergangenen Jahren so erfolglose Squash-Sport in Österreich keine anderen Probleme, da schloss der österreichische Verband bei der letzten Generalversammlung auf zweifelhafte Art und Weise den Wiener Verband aus. So sieht es Wien. Thomas Wachta, Präsident des österreichischen Verbandes: "Der Vorstand des Wiener Verbandes bringt es nicht hin, dass sich Squash in Wien wie gewünscht entwickelt. Die Ankündigungen war ja groß."

Statt neun Bundesländer sind plötzlich nur noch sechs vertreten, da Kärnten nicht dabei ist und das Burgenland vor einem Jahr einen Antrag auf Aufnahme gestellt und bisher noch keinen Bescheid erhalten hat. Nur keine Eile, so scheint das Motto im österreichischen Verband. Wachta: "Dieser Landesverband hat den Vorgaben noch nicht entsprochen."

Dabei kämpft die Sportart in Österreich mit sich selbst, die Erfolge bleiben seit Jahren aus, die Förderung von 56.000 Euro pro Jahr ist mittlerweile die zweitgeringste aller Fachverbände. Nur Casting, auch bekannt unter Trockenangeln, erhält weniger.