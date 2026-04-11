Wien und Villach kämpfen um den Floorball-Meistertitel
Ein leichter hohler Plastikball und ein Schläger aus Kunststoff. Ein Goalie, 5 Feldspieler. Floorball – auch Unihockey genannt – erfreut sich vor allem unter Kindern und Jugendlichen in Österreich immer größerer Beliebtheit.
Die Österreichische Floorballliga der Männer geht am Wochenende in ihre Finaltage. Am 11. und 12. April (17 bzw. 16 Uhr) treffen in der PAHO Kurt-Kucera-Halle in Wien Favoriten der Wiener Floorball Verein (WFV) auf den Erzrivalen VSV Unihockey aus Villach.
Immer wieder Wien
Für die Wiener, die amtierende Staatsmeister und Gewinner der Internationalen Floorball Liga 2025/26 sind, ist es die zehnte Finalteilname in Folge. Nun soll der fünfte Titel in Serie nach Wien geholt werden. Der WFV konnte die letzten vier Meisterschaften (2022, 2023, 2024, 2025) für sich entscheiden – zum zehnten Mal heißt der Gegner im Finale VSV Unihockey. Der VSV wartet seit 2021 auf einen Titelgewinn.
Bei den Frauen ist die Meisterschaft bereits entschieden. Der WFV hat da den Männern bereits vorgelegt und zum ersten Mal seit 2017 den Staatsmeistertitel geholt. Finalgegnerinnen waren die SPG HSI/Wikings Zell.
Fortsetzung in Villach
Das Finale wird im Best-of-5-Modus ausgetragen. Wer zuerst drei Siege einfährt, darf den Staatsmeisterpokal in die Höhe stemmen. Da der WFV den Grunddurchgang an der Spitze beendet hat, finden die ersten beiden Spiele in Wien statt.
Frühestens im dritten Spiel steht der Meister fest. Das Spiel in der Villacher St. Martin Sporthalle am 18.4. könnte also schon entscheidend sein. Ansonsten wird am 19. in Villach weitergespielt. Kommt es zum fünften Spiel, wird das wieder in Wien Favoriten stattfinden, am Samstag, den 25. April.
Die letztjährige Finalserie der Männer wurde erst in einem historischen Spiel 5 entschieden. Das hatte es seit 2010 nicht gegeben.
Die Spiele werden außerdem auf dem YouTube-Kanal der Wiener Floorball Vereins übertragen.
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