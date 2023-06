Wesner im Ring: Wenn in den Sofiensälen die Fäuste fliegen

Nachdem Nicole Wesner ihren WM-Titel am ersten April erfolgreich verteidigt hat, wird sie am 10. Juni in den Wiener Sofiensälen wieder im Ring stehen. „Aufgrund der langen Wettkampfpause 2020-2022 möchte ich nun einige Kämpfe absolvieren. Mir haben die Wettkämpfe gefehlt und ich freue mich, dass es so schnell nach meiner Weltmeisterschaft geklappt hat", sagt die 45-Jährige.