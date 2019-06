Wimbledon: Thiem hat keine Angst vor Gegner Querrey

Wolfgang Thiem freut sich für einen anderen Schützling: Dennis Novak schaffte es erneut über die Qualifikation in den Hauptbewerb. Vergangenen Sonntag scheiterte der 25-Jährige nur knapp im Finale des Challengers von Ilkley, er fuhr dann mit dem Zug 340 Kilometer nach London, um am folgenden Tag Qualifikation zu spielen.

„Leider hat er dort den Turniersieg knapp verpasst, sonst wäre er erstmals in den Top 100 gestanden“, sagt Thiem. „Aber dass er es wie im Vorjahr hier in den Hauptbewerb schaffte, ist toll.“ Gegner ist der Ungar Marton Fucsovics. Der Ranglisten-50. gewann in Wimbledon noch kein Match im Hauptbewerb, aber 2010 den Juniorenbewerb. Novak stand 2018 in der dritten Runde. „Er ist auf einem guten Weg“, lobt Thiem.