Weitere Olympia-Sportlerin aus Belarus erhält Schutz in Polen

Nach der Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat eine weitere Sportlerin aus dem Olympia-Kader von Belarus in Polen Schutz gefunden. Die Dressurreiterin Olga Safronowa habe in Polen ein humanitäres Visum erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur PAP am Sonntag unter Berufung auf den Anwalt der Sportlerin.

Den Angaben zufolge gehörte Safronowa dem Olympia-Team ihres Landes für die Spiele in Tokio an, wurde aber vor dem Start ausgeschlossen, da eines ihrer Pferde unter Doping-Verdacht geriet. Daraufhin soll sich die Dressurreiterin kritisch über den Sportverband und den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko geäußert haben.