Weiter im Hoch: Die ÖSV-Adler fliegen in Übersee zum Doppelsieg

Daniel Tschofenig ist nicht zu stoppen. Zur Halbzeit in Lake Placid noch auf Platz drei, fing er Jan Hörl in der Entscheidung noch ab und feierte vor seinem Teamkollegen seinen achten Weltcup-Sieg.

Es war auch schon der dritte Doppelsieg in dieser Konstellation, auch in Engelberg und in Bischofshofen setzte sich Tschofenig vor seinem Zimmerkollegen Hörl durch.