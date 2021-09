Wegen Unpünktlichkeit: Kugelstoßer verlor Gold bei den Paralympics

Durchsage nicht gehört und verstanden

"In Übereinstimmung mit den Regeln durften die Athleten unter Protest antreten, während der Schiedsrichter alle Beweise dafür prüfte, warum die Athleten zu spät zum Callroom kamen", erläuterte der IPC-Sprecher das Vorgehen. "Was wir nicht machen wollten, war zu sagen: 'Schau, du bist zu spät, du wirst nicht anfangen', um dann hinterher herauszufinden, dass es einen legitimen Grund gab, warum sie nicht antreten konnten", erklärte Spence.

Doch den habe es nicht gegeben. Die Betroffenen hätten sich damit entschuldigt, dass sie die Durchsage nicht gehört hätten und sie in eine Sprache erfolgt sei, die sie nicht verstehen könnten. Doch alle anderen Athleten seien pünktlich gewesen. Und so wurde statt des Malaysiers dem Ukrainer Maksym Koval der Sieg in der Startklasse F20 zugesprochen.

Die Entscheidung löste unter Malaysiern in sozialen Medien einen Shitstorm aus, das Team aus der Ukraine sieht sich massiven Anfeindungen aus dem asiatischen Land ausgesetzt. "Wirklich enttäuschend, dass solch ein Missbrauch in den sozialen Medien passiert", beklagte der IPC-Sprecher. Die Regeln seien nun mal so.