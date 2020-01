Vorbildwirkung: Deutsche Schiris sollen hart durchgreifen

Es war eine kurze Winterpause in Deutschland, die an diesem Wochenende mit der 18. Runde beendet wird. Wer die Liga verfolgt, darf sich nicht wundern, wenn er ab sofort mehr Gelbe und Rote Karten zu sehen bekommt. Denn die deutschen Schiedsrichter wurden bei ihrem Winter-Trainingslager in Portugal angewiesen, künftig härter durchzugreifen.

Grund dafür sind laut Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich die gewaltsamen Übergriffe auf viele Unparteiische im Amateurfußball, dessen Vorbild die Profis an der Spitze seien. „Niemand kann akzeptieren, dass Schiedsrichter an der Basis gewaltsam attackiert werden. Im Vergleich zu den europäischen Wettbewerben gibt es in der Bundesliga inzwischen zu viele Unsportlich- und Respektlosigkeiten. Wir müssen gegensteuern, um den Fußball und die Schiedsrichter in den unteren Ligen zu schützen“, betont Fröhlich gegenüber der Bild. Demnach soll es künftig in folgenden Punkten keine Toleranz mehr und schneller Gelb geben, wenn ...

... ein am Boden liegender Spieler verbal attackiert wird.

... Spieler auf den Schiedsrichter zulaufen.

... gestenreich protestiert wird.

... der Ball weggetragen oder -geworfen wird.

... Gelb für einen Gegner oder der Einsatz des Videobeweises gefordert wird.

... ein Spieler ohne Gegner-Kontakt simuliert.