Deutsche Bundesliga: So spannend war es zuletzt 2010

Nur 26 Tage nach Abschluss der 17. Runde am 22. Dezember ist die Winterpause in Deutschland beendet. Sechs Fragen vor dem Start der Rückrunde am Freitag.

Wer macht den Auftakt?

Die Partie zwischen Schalke und Mönchengladbach ist am Freitag (20.30 Uhr, live DAZN, ZDF) auch gleich der Schlager der ersten Runde. Neuzugang Michael Gregoritsch wird bei den Gastgebern gleich in der Startelf erwartet. Der 25-Jährige stand auch bei der Generalprobe gegen Zweitligist HSV von Beginn an am Platz und machte ein Tor. „Er hat unsere Spielidee schon geschluckt“, lobte Trainer David Wagner.