Ein Österreicher wechselt in die stärkste Liga der Welt

Die italienische SuperLega gilt als das Nunplusultra des internationalen Volleyballs. Und in genau diese Liga wechselt Lukas Glatz . Der 20-jährige Außenangreifer verlässt Hartberg und unterschrieb beim Spitzenklub Rana Verona Volley.

„Für mich war es immer ein Traum in dieser Meisterschaft zu spielen“, sagt Lukas Glatz. „Ich hatte durch das Projekt Volleyball Senza Confini früh Einblick in das Niveau und die Anforderungen auf internationaler Ebene. Jetzt will ich zeigen, dass ich bereit bin. Verona ist eine riesige Chance."

Beide Klubs arbeiten seit 2023 intensiv miteinander im länderübergreifenden Projekt Volleyball Senza Confini. Dadurch können junge Talente wie Glatz früh erkannt und gefördert werden. Auch Leistungsdaten und Videomaterial werden bilateral ausgetauscht, da auch der umgekehrte Weg möglich sein soll: Internationale Spieler, die für Rana Verona Volley von Interesse sind, können in Hartberg ausgebildet und entwickelt werden.