Keine Boosterimpfung: Vertrag von Volleyballspieler aufgelöst

Volleyball-Vizemeister Aich/Dob hat den Vertrag von Konrad Formela aufgelöst, weil der Pole sich keiner Corona-Boosterimpfung unterziehen wollte. Sportdirektor Martin Micheu bedauerte die Weigerung zur Auffrischung und den damit verbundenen Ablauf des Impfzertifikats. "Er gilt somit als ungeimpft und ist somit ein gesundheitliches Risiko für sich und seine Mitspieler. Auch ist dadurch die Spielteilnahme an internationalen und nationalen Spielen nahezu unmöglich", so Micheu.

Deshalb sei dem Klub nichts anderes übrig geblieben, als den Vertrag mit dem 26-Jährigen aufzulösen. Formela wolle in einem Land spielen, "wo es mit dem Impfen nicht so genau genommen wird und wird daher in ab nächster Woche in Rumänien spielen", gab Micheu in einer Klub-Aussendung weiters an.