Videobotschaft von Darts-Star Taylor an Rapid-Ikone Hofmann

Am 10. April geht in Wien das nächste Darts-Großevent auf österreichischem Boden über die Bühne. Die Vienna Darts Gala steht an, bei der natürlich auch Aushängeschild Mensur Suljovic mit dabei dabei ist. Doch nicht nur: Die Engländerin Fallon Sherrock, die bei der Weltmeisterschaft Ende des Jahres als erste Frau Siege feierte, nimmt ebenso teil wie Legende und WM-Rekordsieger Phil Taylor.