Rapid-Ikone Steffen Hofmann Star-Gast bei Vienna Darts Gala

Steffen Hofmann wird am 10. April sein Comeback auf der großen Bühne feiern. Die Rapid-Legende, die sich im Sommer 2018 vom Profi-Fußball verabschiedete, darf sich bei der Vienna Darts Gala mit den ganz großen Namen der Szene messen. "Ich freue mich jetzt schon riesig auf die Vienna Darts Gala! Wer mich kennt, der weiß, wie sehr mich dieser Sport begeistert und mich jetzt mit solchen Legenden messen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen", sagt der 39-Jährige, der Gerüchten zufolge auch schon seine erste 180 geworfen haben soll.

Mit von der Partie sind beim Event in der Messe Wien der 16-fache Weltmeister Phil Taylor und Raymond van Barneveld, der die WM fünf Mal gewinnen konnte. Den Darts-Fans in Wien bietet sich also eine der ganz wenigen Gelegenheiten, Taylor und Barneveld, die den Sport über Jahre hinweg dominiert haben, auf einer Bühne zu sehen. Hinzu kommt die zur Zeit beste Darts-Dame der Welt und WM-Sensation, Fallon Sherrock.

Auf ihr großes Heimspiel freuen sich zwei Wiener: die aktuelle Nummer 12 der Welt Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez. Komplettiert wird das Feld vom größten Darts-Entertainer der Welt und vierfachen WM-Halbfinalisten, Wayne Mardle.