Verbindung zu einem Kriminellen: Champ Fury durfte nicht in die USA

Da staunte Tyson Fury nicht schlecht: Der Schwergewichtsweltmeister durfte am Freitagabend pl├Âtzlich nicht in die USA einreisen, wie sich nun herausstellte. Das berichten zumindest englische Medien. Dier Bger├╝ndung wurde alsbald nachgeliefert: Er stand fr├╝her mit dem irischen Verbrecher-Boss Daniel Kinahan in Verbindung.