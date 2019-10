Upper Austria Ladies: Ein Sprungbrett für Höhenflüge

Wichtige Wildcards

Dennoch gewinnt das Turnier ausgerechnet in Krisenzeiten immer mehr an Bedeutung für Österreichs in Mitleidenschaft gezogenes Damen-Tennis. So darf Barbara Haas, als Nummer 147 der Welt beste Österreicherin, heuer zum fünften Mal versuchen, ein Match im Hauptbewerb zu gewinnen. Starke Gegnerinnen waren oft schuld, dass dieses Vorhaben nicht schon gelang, doch die Lokalmatadorin weiß: „Solche Turniere würde ich mehr brauchen, um nach oben zu kommen.“ Die 23-Jährige darf am Mittwoch gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa zeigen, was sie kann. US-Jungstar Cori Gauff scheiterte indes in der Qualifikation.

„Diese Wildcards sind enorm wichtig für die jungen Spielerinnen, weil sie sich messen können“, sagt Turnierbotschafterin Barbara Schett. Denn neben Haas bekam auch die gleichaltrige Julia Grabher (Nummer 241 der Welt) Gelegenheit, sich mit Topspielerinnen zu messen, die Vorarlbergerin traf gestern Abend auf die Slowakin Viktoria Kuzmova.