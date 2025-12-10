Unter den besten Sportlerinnen weltweit: Österreicherin für Laureus nominiert
Große Ehre für Valentina Höll: Die Mountainbikerin wurde in der Kategorie Action nominiert.
Mountainbikerin Valentina Höll ist für den Laureus World Sports Award in der Kategorie Action-Sportler/Sportlerin des Jahres nominiert worden.
Die Downhill-Spezialistin aus Salzburg steht als eine von 17 Athletinnen und Athleten auf der Liste, die am Mittwoch bekannt wurde. Höll hatte sich heuer das vierte WM-Gold in Serie im Downhill gesichert und gewann später auch den Gesamtweltcup in der nicht-olympischen Disziplin.
