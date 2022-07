Turbulente 15. Tour-Etappe in der Gluthitze Südfrankreichs

Vergebliche französische Liebesmüh'

Inzwischen waren mit Alexis Gougeard (Cofidis) und Benjamin Thomas (B&B-KTM) zwei neue Ausreißer an der Spitze, und sie wollten den ersten französischen Etappensieg bei dieser Tour unter sich ausmachen. Vergeblich: Den Massensprint sicherte sich Jasper Philipsen (BEL/Alpecin-Deceuninck) vor Wout van Aert und Mads Pedersen (DEN/Trek-Segafredo).

"Ich weiß, wie es sich anfühlt, bei der Tour zu verlieren. Und jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, hier zu gewinnen. Es ist unglaublich", sagte Jasper Philipsen. "Mir gehen so viele Dinge gleichzeitig durch den Kopf. Ich habe so hart dafür gearbeitet" – und dann kämpfte der 24-Jährige mit Emotionen und Tränen.

Am Montag folgt der zweite Ruhetag mit den nächsten Corona-Tests, am Dienstag folgt ein Vorgeplänkel auf die Etappen in den Pyrenäen mit zwei Bergen der ersten Kategorie und einer langen Abfahrt hinab ins Ziel nach Foix. Am Mittwoch und Donnerstag stehen dann zwei Bergankünfte in Peyragudes und Hautacam auf dem Streckenplan.