Tour de France: "Ein schwerer Tag" für Felix Gall

Valentin Paret-Peintre hat am Dienstag auf der prestigeträchtigen 16. Etappe der Tour de France auf dem legendären Mont Ventoux für den ersten französischen Sieg in diesem Jahr gesorgt. Der Slowene Tadej Pogacar kam 43 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel, verteidigte das Gelbe Trikot souverän und nahm seinem härtesten Widersacher Jonas Vingegaard zwei Sekunden ab. Der 24-jährige Paret-Peintre setzte sich nach 171,5 km im Sprint gegen den Iren Ben Healy durch. Vingegaard versuchte dreimal vergeblich, Pogacar anzugreifen, konnte den Leader aber nicht in Bedrängnis bringen. Bester Österreicher wurde Gregor Mühlberger (+ 2:01 Minuten) als Elfter, sein Landsmann Felix Gall verlor als Tages-17. (+ 3:33) im Gesamtklassement zeitmäßig an Boden, ist aber weiter Siebenter.