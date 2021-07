Tour de France: Fünfter slowenischer Etappensieg durch Mohoric

Den Tagessieg holte der Slowene Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), der sich 25 Kilometer vor dem Ziel abgesetzt hatte, es war bereits sein zweiter Erfolg bei dieser Frankreich-Rundfahrt und der fünfte slowenische. Sein Landsmann Tadej Pogacar, der ja selbst schon drei Mal gefeiert wurde, rollte mit dem Hauptfeld mit mehr als 20 Minuten Verspätung ins Ziel und hat im Klassement weiter 5:45 Minuten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, den Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

"Ich habe einfach nur mein Bestes gegeben", sagte Matej Mohoric. "Ich habe auf die Entstehung einer Ausreißergruppe gewartet und dann geschaut, ob ich da dabei sein kann. Es war eine Riesenanstrengung, um dahin zu kommen. Wir haben dann versucht, die Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu halten. Ein bisschen enttäuscht war ich, dass es keiner meiner Teamkollegen in die Gruppe geschafft hat. Und am Ende habe ich meine Beine dann bis ans Limit gebracht. Zum Glück hat es geklappt."

Unmittelbar vor der Einfahrt ins Ziel schloss der slowenische Meister einen imaginären Reißverschluss über seinen Lippen und verdeckte mit der Hand seinen Mund. "Auf den letzten Kilometern habe ich daran gedacht, dass vor zwei Tagen die Polizei bei uns im Hotel war. Sie haben alles durchsucht, aber natürlich nichts gefunden. Einerseits ist es eine gute Sache, dass es gemacht wird, aber andererseits ist es natürlich nicht so toll, wenn die Polizei in dein Zimmer kommt und dein Handy durchschaut. Aber ich habe nichts zu verstecken."

Am Samstag wird im 30,8 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Libourne nach St-Émilion die letzte Frage zum Thema Gesamtsieg beantwortet.