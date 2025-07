Rang sechs für Felix Gall auf dem Dach der Tour

„Ich fühle mich nicht mehr so tot wie gestern“, hatte Felix Gall vor der Königsetappe der Tour de France gesagt, die am Col de la Loze bei Courchevel endete, dort, wo Gall vor zwei Jahren seinen größten Erfolg gefeiert hatte und die Etappe gewann. „Diese Erschöpfung in der dritten Tour-Woche ist normal. Wenn ich gute Beine habe, werde ich am letzten Anstieg etwas versuchen.“