Tour de France: Ein Deutscher hatte die besten Beine

Heute kommt es zum großen Showdown der Favoriten. Am Ende des 170 Kilometer langen Teilstücks mit Start in Grenoble steht die Kletterpartie zum 2.304 Meter hohen Col de la Loze an. Der Anstieg der höchsten Kategorie weist auf 21,5 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 7,8 Prozent auf und bildet das Dach der Tour.

Auf dem Weg zur Bergankunft ist zuvor aber noch der Col de la Madeleine, ebenfalls ein 2000er-Berg der höchsten Kategorie, zu bewältigen. Pogacar versprach seinem slowenischen Landsmann und Spitzenreiter Roglic weiterhin ein heißes Duell. „Der Kampf um Gelb ist noch nicht beendet. Wenn ich die Chance zum Sieg habe, werde ich die Möglichkeit ergreifen“, sagte der 21-Jährige.