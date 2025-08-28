Schock: Vierfacher Tour-de-France-Champ bei Unfall schwer verletzt

Der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome hat sich am Mittwoch bei einem ohne Fremdverschulden verlaufenen Rad-Trainingssturz multiple Verletzungen zugezogen.

Der Brite wurde in ein Spital nach Toulon geflogen, wo am Donnerstag ein Pneumothorax, der Bruch von fünf Rippen und ein Lendenwirbelbruch festgestellt wurden. Der 40-Jährige, auch zweifacher Vuelta- und einfacher Giro-Gewinner, befindet sich laut seines Teams Israel-Premier Tech in stabilem Zustand.