Schock: Vierfacher Tour-de-France-Champ bei Unfall schwer verletzt
Der vierfache Tour-de-France-Gewinner Chris Froome hat sich am Mittwoch bei einem ohne Fremdverschulden verlaufenen Rad-Trainingssturz multiple Verletzungen zugezogen.
Der Brite wurde in ein Spital nach Toulon geflogen, wo am Donnerstag ein Pneumothorax, der Bruch von fünf Rippen und ein Lendenwirbelbruch festgestellt wurden. Der 40-Jährige, auch zweifacher Vuelta- und einfacher Giro-Gewinner, befindet sich laut seines Teams Israel-Premier Tech in stabilem Zustand.
Nach Informationen der „L'Equipe“ soll der Sturz in der Nähe von Saint-Raphaël, gut 80 Kilometer vom Froomes Wohnort in Monaco entfernt, passiert sein. Der Radprofi soll bei Bewusstsein gewesen sein. Bereits 2019 schwer gestürzt Froome hatte bereits Juni 2019 im Vorfeld der Tour bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné einen schweren Sturz erlitten.
