Togos erster WM-Teilnehmer

"Jay-Jay" ist ein Mann, der im Kreis der schnellsten Langläufer der Welt unter die Kategorie Exote fällt. "Jay-Jay" heißt in vollem Namen Viossei-Akpedje Madja, und er ist der erste Mensch aus Togo, der an einer nordischen WM teilnimmt. Zudem war es das erste Langlaufrennen seines Lebens.

"Jay-Jay" Madja hustete ein halbe Stunde nach dem Zieleinlauf, bei dem er fast zu Sturz gekommen wäre, noch immer. "Ja. Es war anstrengend", sagte er. Obwohl er sich das Rennen gut eingeteilt habe. "Ich bin die Strecke vor dem Start noch im Kopf durchgegangen." Und: "Ja. Es war schön", versicherte er. "Naja. Wenn ich mehr Zeit fürs Training gehabt hätte, wäre ich vielleicht noch schneller gewesen."

Nur achteinhalb Wochen ist es her, dass er sich dem Langlaufen verschrieben und den Entschluss gefasst hat, in Val di Fiemme anzutreten. "Da habe ich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt und die Skier angeschnallt."