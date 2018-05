Tischtennis-WM: ÖTTV-Damen gegen China chancenlos

Österreichs Tischtennis-Nationalteam der Damen hat sich bei den Weltmeisterschaften in Halmstad im Viertelfinale Titelverteidiger China glatt 0:3 geschlagen geben müssen. Sofia Polcanova, Amelie Solja und Karoline Mischek erhielten am Donnerstag von ihren hochfavorisierten Gegnerinnen Lehrstunden und kamen nicht wirklich in die Nähe eines Satzgewinns.

Österreich - China 0:3 Sofia Polcanova - Liu Shiwen 0:3 (-1,-3,-4) Amelie Solja - Chen Meng 0:3 (-8,-8,-6) Karoline Mischek - Wang Manyu 0:3 (-1,-9,-5)