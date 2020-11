Tischtennis: Gardos erreicht Weltcup-Achtelfinale in Weihai

Robert Gardos hat nach einer Niederlage und einem Sieg in der Gruppenphase des Tischtennis-Weltcups in Weihai das Achtelfinale am Samstag erreicht. Gardos musste sich am Freitag erst dem Südkoreaner Jang Woojin mit 2:4 (4,-7,-7,8,-9,-7) geschlagen geben, ehe er dann die entscheidende Partie um den Aufstieg gegen den Brasilianer Gustavo Tsuboi mit 4:1 (7,8,6,-7,11) gewann.

Der Gegner des Weltranglisten-28. in der Runde der letzten 16 wird erst ermittelt.