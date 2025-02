Nach den Vorwürfen: Ein Ex-Minister soll den Tischtennis-Verband retten

Es ist offensichtlich, dass es im österreichischen Tischtennisverband nicht so weiter gehen kann, wie in den vergangenen Monaten. Das Verhältnis vieler Athleten mit Sportdirektor Stefan Fegerl und Präsident Wolfgang Gotschke ist dermaßen zerrüttet, dass es zu Boykotts von Turnieren kam. Bei der EM im Oktober in Linz konnte das noch abgewendet werden, doch ein Anwaltsbrief, in dem die Athleten die Vorwürfe erstmals öffentlich machten, sorgte für Aufregung.

"In den letzten Monaten habe ich wiederholt erlebt, dass Spieler und Spielerinnen vernachlässigt, mental unter Druck gesetzt und notwendige Informationen vorenthalten werden", erklärte Europameisterin Sofia Polcanova.