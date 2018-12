Tiefstapelei trotz einer Gruppe von der Glücksfee

Die Mannschaft rund um Bayern-Star Robert Lewandowski wurde 2018 bei der WM Gruppenletzter und holte in der Nations League nur zwei Remis. In der Weltrangliste liegen die Polen derzeit nur zwei Plätze vor Österreich. Lewandowski ist der Star, aber es gibt auch einige Legionäre in Italien: Szczesny (Juve-Tormann), Bereszynski (Sampdoria) sowie Milik und Zielinski (beide Napoli). Sebastian Prödl warnt: „Vor allem auswärts wird das für uns brutal schwer.“ Teamchef ist seit der WM Jerzy Brzeczek, der lange in Österreich spielte. Der FC Tirol, der LASK und der FC Kärnten waren die Stationen des 47-Jährigen. Und Sturm Graz – 2002 bis 2003 unter Trainer Franco Foda.