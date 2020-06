Thiem: Sieg bei Barcelona-Qualifikation

Dominic Thiem ist auf gutem Weg in den Hauptbewerb des mit 2,127 Mio. Euro dotierten ATP-Tennisturniers von Barcelona. Am Samstag setzte sich die Nummer eins der Qualifikation gegen den Kanadier Steven Diez locker 6:3,6:3 durch und trifft am Sonntag auf den Ungarn Marton Fucsovics (11). Fix im Hauptbewerb steht Jürgen Melzer, der in Runde eins gegen den Kasachen Michail Kukuschkin spielt.

Beim ebenfalls auf Sand gespielten Damenturnier von Marrakesch wurde Yvonne Meusburger (Nummer 3) die Tschechin Petra Cetkovska zugelost, Patricia Mayr-Achleitner misst sich mit der ukrainischen Nummer 2, Elina Swetolina.