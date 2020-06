Duell um die Nummer 1

Auch diese Woche sind Österreichs Beste wieder bei einem Sandplatz-Klassiker im Einsatz. Jürgen Melzer und Dominic Thiem schlagen in Barcelona auf. Der 32-jährige Deutsch-Wagramer Jürgen Melzer trifft in Runde eins auf den Kasachen Mikail Kukuschkin, Dominic Thiem muss erst die Quialifikation (zwei Spiele) meistern. Gestern schlug der 20-jährige Bresnik-Schützling, der in der Qualifikation topgesetzt ist, den Kanadier Steven Diez 6:3, 6:3 und spielt am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics um einen Platz im Hauptbewerb. "Er hat einen guten Aufschlag und eine starke Vorhand", erklärt der Lichtenwörther.

Schon in den nächsten Tagen - früher als erwartet - könnte es zu einer Wachablöse im österreichischen Tennis kommen. Denn Dominic Thiem hat die große Chance, Jürgen Melzer zum ersten Mal zu überholen und an der Spitze abzulösen. Am Montag wird Melzer in der Weltrangliste, nachdem er beim Comeback nach halbjähriger Zwangspause sein Vorjahres-Achtelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier von Monte Carlo nicht verteidigen hatte können, vermutlich auf Platz 73 zurückfallen, während sich Thiem auf Position 80 verbessern wird. Nur noch 23 ATP-Punkte werden die beiden dann voneinander trennen. Melzer sagt dazu: "Für mich ist es in erster Linie wichtig, wieder Spielpraxis zu bekommen. Der Rest ergibt sich von alleine." Am Dienstag unterlag Österreichs Rekord-Daviscup-Spieler in Monte Carlo nach seinem Comeback übrigens dem Franzosen Julien Benneteau - und das nach sehr gutem Spiel.