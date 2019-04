Thiem in Monte Carlo: „Schicki-Micki brauch’ ich nicht“

Auf das Turnier, zum Auftakt wartet am Mittwoch der Slowake Martin Klizan, freut sich Thiem immer. „Das ist der Startschuss zur Sandplatz-Saison. Auch wenn ich in Madrid und Rom noch besser spiele, weil dort mein Spin mehr Wirkung hat. Aber die Atmosphäre hier ist einzigartig.“ Das Umfeld, sprich die Stadt, taugt ihm nicht ganz so, da bleibt er lieber daheim. „Diese Schicki-Micki-Partie brauch’ ich nicht.“