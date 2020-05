Thiem im Eiltempo ins Wien-Viertelfinale

Seit rund fünf Wochen hat Alexander Peya kein Wettkampf-Doppel mehr bestritten. Doch das Comeback nach einer Bauchmuskelverletzung bei den US Open ist am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle gut geglückt. An der Seite von Bruno Soares (BRA) erreichte das topgesetzte Duo mit einem sicheren 6:2,6:3-Erfolg über Lukas Dlouhy/ Paul Hanley (CZE/AUS) das Achtelfinale. In diesem geht es schon am Freitag gegen Florin Mergea/ Lukas Rosol (ROM/CZE) weiter.

"Zwischendurch hat es sich ein bisserl rostig angefühlt. Aber das ist ganz normal. Ich bin sehr zufrieden. Wir haben einen guten Start hingelegt nach so einer langen Pause", freute sich Peya auch vor allem darüber, dass er völlig schmerzfrei war. "Irgendwann im zweiten Satz war ich ein bisserl steif im Rücken", sagte Peya. Doch dies sei normal nach der Auszeit. Zu Beginn des Matches habe er noch sehr auf seinen Körper gehört. "Man will nichts riskieren im Hinblick auf das Saisonhighlight Masters in ein paar Wochen."