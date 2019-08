Thiem bei den US Open: Ein Aufschlag ins Ungewisse

Heuer gelang ihm das Kunststück, in Wimbledon den allerdings ziemlich formschwachen Griechen Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen zu schlagen. Wie es geht, ihn zu besiegen, zeigte Dennis Novak: Thiems bester Freund schlug den Rechtshänder beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle vor zwei Jahren gleich zwei Mal – in der Qualifikation und im Hauptbewerb. Klar ist: "In Topform bin ich der Favorit. Ich hoffe, dass es reicht", sagt Thiem, dessen Mutter Karin am Sonntag anreiste.

Wohl fühlt sich der Sohnemann sowieso in New York. "Das ist von der Atmosphäre her mein Lieblingsturnier", berichtet der Niederösterreicher – und das, obwohl er bei den French Open zwei Mal im Finale stand.