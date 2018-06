Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid Wien wird am 14. Juli im Allianz Stadion ein Testspiel gegen den deutschen Traditionsverein HSV bestreiten. Im jüngsten Aufeinandertreffen beider Teams in Wien bejubelten die Hütteldorfer in der Europa-League-Gruppenphase 2009 einen 3:0-Sieg gegen die Hamburger.

Die Deutschen mussten nach der abgelaufenen Saison erstmals aus der Bundesliga absteigen. Der Kartenverkauf startet am 2. Juli.