Teresa Stadlober: Sturmlauf gegen den Generalverdacht

Es ist ja jetzt nicht so, dass Teresa Stadlober Kummer nicht gewohnt wäre. Vermutlich hat in den letzten Jahren kaum ein Sportler hierzulande dermaßen oft zum Dopingthema Stellung nehmen müssen wie die Langläuferin aus Radstadt. Dabei kann Teresa Stadlober gar nichts dafür, sie wird halt als beste Langläuferin der Alpinnation nur immerzu zur Rede gestellt, wenn wieder einer ihrer heimischen Loipen-Kollegen eine Blutspur im Schnee hinterlassen hat. Und das ist den vergangenen Jahren zum Leidwesen von Stadlober nicht nur einmal vorgekommen.

Erst Johannes Dürr, dann Harald Wurm, nun in Seefeld eben Max Hauke und Dominik Baldauf – in regelmäßigen Abständen sorgten österreichische Langläufer vor allem abseits der Loipen für negative Schlagzeilen. „Man ist es fast schon gewohnt, dass immer wieder etwas auftaucht“, meinte Stadlober, als sie der KURIER Ende Jänner in Seefeld besuchte.