Angst wegen Russland: Ukrainerin Tsurenko klagt Tennis-Weltverband

Sie habe sich nicht in ihren "schlimmsten Albträumen" vorstellen können, dass die Tour "zu einem furchterregenden und fremden Ort" werden würde, meinte Tsurenko weiter. Sie sei unfähig, ihre Arbeit zu erledigen . Hintergrund ist offenbar der Umgang der WTA mit dem russischen Angriffskrieg gegen Tsurenkos Heimat Ukraine. In diesem Zusammenhang hatte Tsurenko schon einmal Vorwürfe erhoben.

Sie habe "versucht, innerhalb der WTA Schutz und Gerechtigkeit zu finden", schrieb die einstige Top-30-Spielerin in ihrem ausführlichen Post. "Aber ich wurde mit Gleichgültigkeit und Ungerechtigkeit konfrontiert". Die WTA habe sich geweigert, sie zu schützen. Es seien Informationen zurückgehalten worden, um sie zum Schweigen zu bringen. Zuletzt war sie im November 2024 auf der WTA Tour aktiv.

WTA reagiert auf Vorwürfe: "angemessen" gehandelt

Die WTA meinte, sie habe "in Übereinstimmung mit unseren Regeln gehandelt". Auf der Tour dürfen trotz laufenden Angriffskrieges russische und belarussische Aktive mit neutralem Status antreten. "Von Anfang an hat die WTA den Krieg Russlands gegen die Ukraine und das Vorgehen der russischen Regierung gegen das ukrainische Volk standhaft und klar verurteilt", hieß es in einer Stellungnahme. Die WTA habe "zahlreiche Schritte unternommen, um unsere ukrainischen Spielerinnen zu unterstützen".