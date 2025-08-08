Sensation des Jahres: 18-jährige Mboko triumphiert in Montreal

Sie ist wohl die Sensation des Jahres. Eines Jahres, das sie nicht in den Top 300 gestartet ist. Nun feierte die 18-jährige Victoria Mboko nicht nur ihren ersten Titel, sondern diesen gar in der Heimat in Montreal und obendrein bei einem WTA-1.000-Turnier.

Im Endspiel schlug Mboko, die nur über eine Wild Card in den Hauptbewerb kam, die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan mit 2:6, 6:4 und 6:1. In der Weltrangliste klettert sie kommende Woche von Rang 85 auf Rang 25. Für Osaka war es die erste Final-Teilnahme bei einem Masters seit der Geburt ihrer Tochter vor zwei Jahren. „Ich habe immer zu ihr aufgeschaut, als ich noch sehr klein war. Es ist toll, gegen so eine tolle Spielerin antreten zu dürfen“, war Mboko begeistert.